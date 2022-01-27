Сильный ветер и осадки. В Украине ожидается ухудшение погоды

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, прогнозируются сильный ветер, осадки и налипание мокрого снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook .

"В пятницу атмосферные фронты циклона по имени Marie принесут к нам снег, мокрый снег, на Юге - с дождем. Местами ожидается налипание мокрого снега", - написала она.

В то же время прогнозируется юго-западный ветер, который в западных и северных областях превратится в штормовой. При этом в центральных, восточных и южных регионах ветер будет умеренным, однако в субботу усилится до 15-20 метров в секунду.

По словам синоптика, температура воздуха в ближайшую ночь будет низкой в ​​восточной части, в центральной и южных областях -3 -8 градусов, в Сумской и Харьковской областях до -8 -11 градусов.

При этом в пятницу в Украине температура будет около нуля, а на юге до +1 +4 градусов.

Завтра в Киеве будет ветрено. Также ожидается снег, мокрый снег и налипание мокрого снега.

"Пока что по Украине ходят атмосферные западные фронты с ветрами преимущественно западных направлений, поэтому влаги и скачков давления будет хватать", - написала синоптик.