Снігопади накриють всю Україну: яка буде погода на вихідні
Фото: синоптики попередили про снігопади на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики дали прогноз погоди на вихідні - 29-30 січня. В Україні очікуються снігопади та морози вночі до -6.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.
Прогноз погоди на суботу
Майже по всій території України снігопади. Така погода омине тільки західну частину, там буде просто хмарно. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0-2, а вночі 0-2,
- на півночі вдень -1+1, вночі так само,
- на сході вдень -1+1, так само і вночі,
- на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
- у центрі вдень 0-2, а вночі -1+1.
Прогноз на неділю
30 січня ще більше засніжить. Снігопади будуть у всіх областях. Температура повітря складе:
- на заході вдень 0+4, а вночі -2-4,
- на півночі вдень -1+1, вночі -3-5,
- на сході вдень -1+1, так -3-5,
- на півдні вдень +1+3, а вночі -3-5,
- у центрі вдень 0-2, а вночі -4-6.
Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов.