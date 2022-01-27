Снігопади накриють всю Україну: яка буде погода на вихідні

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні - 29-30 січня. В Україні очікуються снігопади та морози вночі до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на УкрГідрометцентр .

Прогноз погоди на суботу

Майже по всій території України снігопади. Така погода омине тільки західну частину, там буде просто хмарно. Температура повітря складе:

на заході вдень 0-2, а вночі 0-2,

на півночі вдень -1+1, вночі так само,

на сході вдень -1+1, так само і вночі,

на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,

у центрі вдень 0-2, а вночі -1+1.

Прогноз на неділю

30 січня ще більше засніжить. Снігопади будуть у всіх областях. Температура повітря складе: