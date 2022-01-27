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Снігопади накриють всю Україну: яка буде погода на вихідні

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Київ, Четвер 27 січня 2022 15:55
Снігопади накриють всю Україну: яка буде погода на вихідні Фото: синоптики попередили про снігопади на вихідні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні - 29-30 січня. В Україні очікуються снігопади та морози вночі до -6.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди на суботу

Майже по всій території України снігопади. Така погода омине тільки західну частину, там буде просто хмарно. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0-2, а вночі 0-2,
  • на півночі вдень -1+1, вночі так само,
  • на сході вдень -1+1, так само і вночі,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -1+1,
  • у центрі вдень 0-2, а вночі -1+1.

Снігопади накриють всю Україну: яка буде погода на вихідні

Прогноз на неділю

30 січня ще більше засніжить. Снігопади будуть у всіх областях. Температура повітря складе:

  • на заході вдень 0+4, а вночі -2-4,
  • на півночі вдень -1+1, вночі -3-5,
  • на сході вдень -1+1, так -3-5,
  • на півдні вдень +1+3, а вночі -3-5,
  • у центрі вдень 0-2, а вночі -4-6.

Снігопади накриють всю Україну: яка буде погода на вихідні

Нагадаємо, в Україні очікується погіршення погодних умов.

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