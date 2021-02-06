Снегопады и морозы до -14: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине ухудшится. Синоптики передают снегопады в западных и южных областях, а также значительное похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе и юге сегодня снегопады, во всех остальных регионах будет переменная облачность.

В западных областях температура воздуха днем составит -6 -2, а ночью -11 -4. На севере днем будет -7-5, а ночью -12-9.

Синоптики прогнозируют похолодание и в центральных областях. Там температура воздуха днем будет колебаться от -6-3, а ночью -14-5. Сповчики термометра на востоке страны опустятся до -5-3 днем, а ночью будет -11-8.

Погода в Киеве

В Киев придет похолодание. Осадков не будет, но температура воздуха днем составит -6-4, а ночью -10-8.

Напомним, в Украину придет очередное похолодание. В Сумской области температура воздуха опустится до -10.

Также в Укргидрометцентре предупредили о значительном похолодании в Украине на выходные. В Карпатах будут снегопады, температура воздуха в некоторых регионах опустится до -20-13.