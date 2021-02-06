Снігопади та морози до -14: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні сьогодні погіршиться. Синоптики передають снігопади у західних та південних областях, а також значне похолодання.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході та півдні сьогодні снігопади, у всіх інших регіонах буде мінлива хмарність.

У західних областях температура повітря вдень складе -6 -2, а вночі -11 -4. На півночі вдень буде -7-5, а вночі -12-9.

Синоптики прогнозують похолодання і в центральних областях. Там температура повітря вдень коливатиметься від -6-3, а вночі -14-5. Сповчики термометру на сході країни опустяться до -5-3 вдень, а вночі буде -11-8.

Прогноз у Києві

У Київ сьогодні прийде похолодання. Опадів не буде, але температура повітря вдень складе -6-4, а вночі -10-8.

Нагадаємо, в Україну прийде чергове похолодання. У Сумській області температура повітря опуститься до -10.

Також в УкрГідрометцентрі попередили про значне похолодання в Україні на вихідні. У Карпатах будуть снігопади, температура повітря в деяких регіонах опуститься до -20-13.