Снегопады и мороз до -8: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем ожидается снег. Однако в южных регионах днем будет без осадков.

Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -3 -7 градусов, а днем -2 +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем -2 +1.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -5 -8 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -2 до 0, а днем 0 +3.

В центре страны температура воздуха составит -2 -5 градусов, а днем -1 +1.

Погода в Киеве

В пятницу в столице прогнозируются снегопады. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -5 -3, а днем прогреется до -2 0 градусов.