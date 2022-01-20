Снігопади та мороз до -8: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

Завтра на всій території країни вночі та вдень очікується сніг. Однак у південних регіонах вдень буде без опадів.

Також прогнозується вітер, його швидкість складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі очікується в районі -3 -7 градусів, а вдень -2 +1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -5 градусів, а вдень -2 +1.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -5 -8 градусів, а вдень температура повітря складе від -1 до +2 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -2 до 0, а вдень 0 +3.

У центрі країни температура повітря складе -2 -5 градусів, а вдень -1 +1.

Погода в Києві

У п'ятницю в столиці прогнозуються снігопади. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі опуститься до -5 -3, а вдень прогріється до -2 0 градусів.