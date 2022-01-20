Снегопады и мороз до -8: прогноз погоды на завтра
В пятницу, 21 января, по всей территории Украины ожидается снегопад. При этом температура воздуха ночью опуститься до -8 градусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Завтра на всей территории страны ночью и днем ожидается снег. Однако в южных регионах днем будет без осадков.
Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 метров на секунду.
На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -3 -7 градусов, а днем -2 +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем -2 +1.
В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -5 -8 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -2 до 0, а днем 0 +3.
В центре страны температура воздуха составит -2 -5 градусов, а днем -1 +1.
Погода в Киеве
В пятницу в столице прогнозируются снегопады. Скорость ветра составит 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -5 -3, а днем прогреется до -2 0 градусов.