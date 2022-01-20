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Снегопады и мороз до -8: прогноз погоды на завтра

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Четверг 20 января 2022 20:00
Снегопады и мороз до -8: прогноз погоды на завтра Фото: в Украине 21 января ожидается снегопад (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 21 января, по всей территории Украины ожидается снегопад. При этом температура воздуха ночью опуститься до -8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем ожидается снег. Однако в южных регионах днем будет без осадков.

Также прогнозируется ветер, его скорость составит 7-12 метров на секунду.

На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -3 -7 градусов, а днем -2 +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -5 градусов, а днем -2 +1.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -5 -8 градусов, а днем температура воздуха составит от -1 до +2 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -2 до 0, а днем 0 +3.

В центре страны температура воздуха составит -2 -5 градусов, а днем -1 +1.

Снегопады и мороз до -8: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В пятницу в столице прогнозируются снегопады. Скорость ветра составит 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киеве ночью опустится до -5 -3, а днем прогреется до -2 0 градусов.

Снегопады и мороз до -8: прогноз погоды на завтра

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