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Снігопади та мороз до -8: прогноз погоди на завтра

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Четвер 20 січня 2022 20:00
Снігопади та мороз до -8: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 21 січня очікується снігопад (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 21 січня, по всій території України очікується снігопад. При цьому температура повітря вночі опуститися до -8 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра на всій території країни вночі та вдень очікується сніг. Однак у південних регіонах вдень буде без опадів.

Також прогнозується вітер, його швидкість складе 7-12 метрів на секунду.

На заході температура повітря вночі очікується в районі -3 -7 градусів, а вдень -2 +1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -3 до -5 градусів, а вдень -2 +1.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -5 -8 градусів, а вдень температура повітря складе від -1 до +2 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -2 до 0, а вдень 0 +3.

У центрі країни температура повітря складе -2 -5 градусів, а вдень -1 +1.

Снігопади та мороз до -8: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У п'ятницю в столиці прогнозуються снігопади. Швидкість вітру складе 7-12 м / с.

Температура повітря в Києві вночі опуститься до -5 -3, а вдень прогріється до -2 0 градусів.

Снігопади та мороз до -8: прогноз погоди на завтра

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