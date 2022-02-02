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Снегопады и мороз до -12: какой завтра будет погода

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Киев, Среда 02 февраля 2022 13:27
Снегопады и мороз до -12: какой завтра будет погода Фото: какой завтра будет погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины рассказали, какой завтра будет погода. Ожидается похолодание ночью до -12 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В восточной и юго-восточной части умеренный мокрый снег и дождь, в западных и северных областях небольшой снег, на остальной территории без существенных осадков. На улицах скользко, на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью -1-6 мороза, днем около 0; в южных и восточных областях ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем +1+6 тепла; в Карпатах в течение суток -7-12 мороза.

Напомним, в горах объявлено штормовое предупреждение.

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