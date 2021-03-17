Снегопады в Карпатах: есть угроза схода лавин

Погода в Карпатах значительно ухудшилась. Спасатели предупредили о снегопадах и метелях, а также о риске схода лавин.
Как предупреждается, сегодня на высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень), а на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень).
Также сегодня в Карпатах значительный снег (І уровень опасности, желтый).
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от +3 до +11 градусов тепла, а ночью в некоторых областях будут заморозки.
Ранее сообщалось, что погода в Украине принесет потепление 22-23 марта. А пока украинцев ждет прохладная, влажная и пасмурная неделя.
Напомним, погода в Украине, по прогнозам синоптиков, начнет меняться в сторону потепления только в апреле.