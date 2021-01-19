Снегопады в Испании: Мадрид объявили зоной бедствия

Фото: снегопад в Мадриде (twitter.com/adolforubio8)

Правительство Испании приняло решение объявить территории, которые пострадали из-за снегопадов, зонами катастрофического бедствия. В частности, зоной бедствия объявили Мадрид.

Об этом заявила официальный представитель правительства Испании Мария Хесус Монтеро, передает Ara.cat.

Также статус зоны бедствия получили города в автономных сообществах Астурия, Кастилия-и-Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон, Риоха и Наварра.

Жители указанных районов смогут получить помощь и компенсацию в зависимости от объема ущерба, нанесенного бурей.

Напомним, 8 января в Мадриде снегопад парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

Кроме того, жертвами мощных снегопадов в Испании, вызванных штормом "Филомена", стали четыре человека. Также известно, что в стране остаются заблокированными 400 магистральных трасс и дорог. В 50 регионах страны власти объявили наивысший степень опасности.

Добавим, что в Мадриде оценили ущерб от снегопадов в 1,4 млрд евро.