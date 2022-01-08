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Снегопады и гололед: украинцев предупредили об опасности

Автор: Ольга Белей

С 9 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах и скользкой дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед", - сообщают в ведомстве.

При этом уточняется, что ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем в Киевской областях ожидается значительный мокрый снег и его налипание.

"Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, погода в Украине в ближайшие дни готовит осадки в виде снегопадов и снега с дождем, а также значительное похолодание, а в первой половине следующей недели ожидаются морозы до -12 градусов в дневное время.

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Снегопад