Снегопады и гололед: украинцев предупредили об опасности

С 9 января в Украине ожидается ухудшение погоды. Синоптики предупреждают о снегопадах и скользкой дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.
"9 января в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах ожидается гололед", - сообщают в ведомстве.
При этом уточняется, что ночью в Карпатах, Ровенской и Житомирской, утром и днем в Киевской областях ожидается значительный мокрый снег и его налипание.
"Прирост снежного покрова 4-10 см. I уровень опасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве также уточнили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.
Напомним, погода в Украине в ближайшие дни готовит осадки в виде снегопадов и снега с дождем, а также значительное похолодание, а в первой половине следующей недели ожидаются морозы до -12 градусов в дневное время.