Снігопади та ожеледь: українців попередили про небезпеку

"9 січня в західних, північних, центральних і східних областях на дорогах очікується ожеледь", - повідомляють у відомстві.

При цьому уточнюється, що вночі в Карпатах, Рівненській і Житомирській, вранці і вдень у Київській областях очікується значний мокрий сніг і його налипання.

"Приріст снігового покриву 4-10 см. I рівень небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також уточнили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.