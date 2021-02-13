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Снегопады в 9 областях и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 13 февраля, на севере и в центре Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -3 градусов, однако ночью сильные морозы будут наблюдаться во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня снегопады укроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. На всей остальной территории Украины будет без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -9 до -3, а ночью она будет составлять от -14 до -11.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от -13 до -8, а ночью от -14 до -11.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от -11 до -4, а ночью она будет в пределах -13 -8.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем составит от -13 до -10 градусов, а ночью от -14 до -11.

Напомним, на выходных снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.

Также РБК-Украина писало, что из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

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