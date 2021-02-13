Снігопади у 9 областях та мороз до -14: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 13 лютого, на півночі та у центрі України очікуються снігопади. Температура повітря вдень коливатиметься від -13 до -3 градусів, однак вночі сильні морози спостерігатимуться у всіх регіонах.
За прогнозом синоптиків, сьогодні снігопади вкриють Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Чернігівську, Сумську та Харківську області. На всій іншій території України буде без опадів.
У західних областях температура повітря вдень очікується від -9 до -3, а вночі вона буде становити від -14 до -11.
У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -13 до -8, а вночі від -14 до -11.
У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -11 до -4, а ночі вона буде в межах -13 -8.
У Києві та області сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень становитиме від -13 до -10 градусів, а вночі від -14 до -11.
Нагадаємо, на вихідних снігопади відступлять, однак цими днями вдарять сильні морози.
Також РБК-Україна писало, що через сніговий циклон у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.