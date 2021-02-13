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Снігопади у 9 областях та мороз до -14: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 13 лютого, на півночі та у центрі України очікуються снігопади. Температура повітря вдень коливатиметься від -13 до -3 градусів, однак вночі сильні морози спостерігатимуться у всіх регіонах.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні снігопади вкриють Житомирську, Вінницьку, Київську, Черкаську, Кіровоградську, Полтавську, Чернігівську, Сумську та Харківську області. На всій іншій території України буде без опадів.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -9 до -3, а вночі вона буде становити від -14 до -11.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -13 до -8, а вночі від -14 до -11.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від -11 до -4, а ночі вона буде в межах -13 -8.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде йти сніг. Температура повітря вдень становитиме від -13 до -10 градусів, а вночі від -14 до -11.

Нагадаємо, на вихідних снігопади відступлять, однак цими днями вдарять сильні морози.

Також РБК-Україна писало, що через сніговий циклон у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

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