Снегопады в 9 областях и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 13 февраля, на севере и в центре Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -3 градусов, однако ночью сильные морозы будут наблюдаться во всех регионах.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня снегопады укроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. На всей остальной территории Украины будет без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -9 до -3, а ночью она будет составлять от -14 до -11.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от -13 до -8, а ночью от -14 до -11.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от -11 до -4, а ночью она будет в пределах -13 -8.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем составит от -13 до -10 градусов, а ночью от -14 до -11.