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Снегопады в 9 областях и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Украина, Суббота 13 февраля 2021 10:00
Снегопады в 9 областях и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 13 февраля, на севере и в центре Украины ожидаются снегопады. Температура воздуха днем будет колебаться от -13 до -3 градусов, однако ночью сильные морозы будут наблюдаться во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня снегопады укроют Житомирскую, Винницкую, Киевскую, Черкасскую, Кировоградскую, Полтавскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. На всей остальной территории Украины будет без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -9 до -3, а ночью она будет составлять от -14 до -11.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от -13 до -8, а ночью от -14 до -11.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от -11 до -4, а ночью она будет в пределах -13 -8.

Снегопады в 9 областях и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем составит от -13 до -10 градусов, а ночью от -14 до -11.

Снегопады в 9 областях и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

Напомним, на выходных снегопады отступят, однако в эти дни ударят сильные морозы.

Также РБК-Украина писало, что из-за снежного циклона во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

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