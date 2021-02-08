Снегопады и до -20 мороза: какой будет погода сегодня

Прогноз погоды во всех областях

Сегодня в западных областях, кроме Закарпатья, ожидаются сильные снегопады, температура воздуха днем будет колебаться от -1 до -8, ночью от -4 до -11. В Закарпатской области будет дождливая погода, термометры покажут от +2 до +4 ночью и от +7 до +9 днем.

Центральные и восточные области также будет засыпать снегом. Днем прогнозируют от -4 до -8 градусов, ночью температура опустится до 7-14 градусов мороза. На севере будет холоднее всего: ночью от -16 до -20 градусов, днем от -6 до -10.

В южных областях ожидается снег с переходом в дождь. Днем будет от +3 до +7, а ночью термометры покажут от -3 до -8.

Прогноз погоды в Киеве

В столице сегодня также прогнозируют сильный снегопад. Термометры в Киеве днем будут колебаться от -7 до -9 градусов, а ночью покажут 12-14 градусов мороза. Также ожидается восточный ветер до 12 метров в секунду.