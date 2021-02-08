Снігопади та до -20 морозу: якою буде погода сьогодні

Прогноз погоди у всіх областях

Сьогодні у західних областях, крім Закарпаття, очікуються сильні снігопади, температура повітря вдень коливатиметься від -1 до -8, вночі від -4 до -11. У Закарпатській області буде дощова погода, термометри покажуть від +2 до +4 вночі та від +7 до +9 вдень.

Центральні та східні області також засипатиме снігом. Вдень прогнозують від -4 до -8 градусів, вночі температура опуститься до 7-14 градусів морозу. На півночі буде найхолодніше: вночі від -16 до -20 градусів, вдень від -6 до -10.

У південних областях очікується сніг з переходом в дощ. Вдень буде від +3 до +7, а вночі термометри покажуть від -3 до -8.

Прогноз погоди у Києві

У столиці сьогодні також прогнозують сильний снігопад. Термометри у Києві вдень коливатимуться від -7 до -9 градусів, а вночі покажуть 12-14 градусів морозу. Також очікується східний вітер до 12 метрів на секунду.