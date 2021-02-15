Снегопад на западе и до -18 градусов: прогноз погоды на сегодня

В понедельник, 15 февраля, погода в Украине будет морозной. В западных регионах ожидается снег, в остальных областях переменная облачность.
Об этом свидетельствуют данные украинского Гидрометцентра.
Сегодня во всех западных областях ожидается снег, температура воздуха днем от -8 до 0, ночью от -5 до -7. На севере переменная облачность, днем от -6 до -8, ночью от -13 до -15.
В центральной части ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха от -5 до -8, ночью от -9 до -12. На востоке днем от -6 до -9, ночью от -13 до -18.
В южных областях Украины тоже переменная облачность, днем от -1 до -3, ночью от -6 до -8. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -6 до -8.
В Киеве и области сегодня без осадков, переменная облачность. Температура воздуха днем составит от -6 до -8, а ночью от -10 до -12. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.
Напомним, с понедельника в Киеве снова откроются школы и детские сады, которые закрывали из-за снегопада.
Кроме того, ранее сообщалось, как регионы Украины справляются с последствиями снегопадов, которые на этой неделе привели, в том числе, к транспортному коллапсу.