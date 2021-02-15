Снегопад на западе и до -18 градусов: прогноз погоды на сегодня

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех западных областях ожидается снег, температура воздуха днем от -8 до 0, ночью от -5 до -7. На севере переменная облачность, днем от -6 до -8, ночью от -13 до -15.

В центральной части ожидается переменная облачность. Днем температура воздуха от -5 до -8, ночью от -9 до -12. На востоке днем от -6 до -9, ночью от -13 до -18.

В южных областях Украины тоже переменная облачность, днем от -1 до -3, ночью от -6 до -8. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -6 до -8.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня без осадков, переменная облачность. Температура воздуха днем составит от -6 до -8, а ночью от -10 до -12. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду.