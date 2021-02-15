Снігопад на заході і до -18 градусів: прогноз погоди на сьогодні

У понеділок, 15 лютого, погода в Україні буде морозною. У західних регіонах очікується сніг, в інших областях мінлива хмарність.
Про це свідчать дані українського Гідрометцентру.
Сьогодні у всіх західних областях очікується сніг, температура повітря вдень від -8 до 0, вночі від -5 до -7. На півночі мінлива хмарність, вдень від -6 до -8, вночі від -13 до -15.
В центральній частині очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря від -5 до -8, вночі від -9 до-12. На сході вдень від -6 до -9, вночі від -13 до -18.
У південних областях України теж мінлива хмарність, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8. У Криму вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8.
У Києві та області без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від -6 до -8, а вночі від -10 до -12. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду.
Нагадаємо, з понеділка у Києві знову відкриються школи і дитячі сади, які закривали через снігопад.
Крім того, раніше повідомлялося, як регіони України справляються з наслідками снігопадів, які на цьому тижні призвели, зокрема, до транспортного колапсу.