Снігопад на заході і до -18 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у всіх областях

Сьогодні у всіх західних областях очікується сніг, температура повітря вдень від -8 до 0, вночі від -5 до -7. На півночі мінлива хмарність, вдень від -6 до -8, вночі від -13 до -15.

В центральній частині очікується мінлива хмарність. Вдень температура повітря від -5 до -8, вночі від -9 до-12. На сході вдень від -6 до -9, вночі від -13 до -18.

У південних областях України теж мінлива хмарність, вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8. У Криму вдень від -1 до -3 градуси, вночі від -6 до -8.

Погода у Києві

У Києві та області без опадів, мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від -6 до -8, а вночі від -10 до -12. Вітер північно-західний, 7-12 метрів в секунду.