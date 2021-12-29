UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Снегопад в Полтаве. Отменены рейсы автобусов: названы маршруты

Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавской области из-за сильного снегопада отменили ряд автобусных маршрутов. Речь идет о 20 рейсах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

С центрального автовокзала в Полтаве сегодня не выехали автобусы в нескольких направлениях.

В частности, отменены рейсы в направлении Днепра, Глобино, Каменского, Кривого Рога и Кобеляк. Относительно последнего - планируют восстановить после обеда.

Насчет остального - пока не известно. Рейсы в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы курсируют без изменений.

Напомним, на востоке Украины резкое похолодание и снегопады.

Отметим, непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПолтава