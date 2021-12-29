Снегопад в Полтаве. Отменены рейсы автобусов: названы маршруты
Фото: Полтаву накрыл снегопад (ГСЧС)
В Полтавской области из-за сильного снегопада отменили ряд автобусных маршрутов. Речь идет о 20 рейсах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".
С центрального автовокзала в Полтаве сегодня не выехали автобусы в нескольких направлениях.
В частности, отменены рейсы в направлении Днепра, Глобино, Каменского, Кривого Рога и Кобеляк. Относительно последнего - планируют восстановить после обеда.
Насчет остального - пока не известно. Рейсы в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы курсируют без изменений.