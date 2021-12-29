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Снегопад в Полтаве. Отменены рейсы автобусов: названы маршруты

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Полтава, Среда 29 декабря 2021 10:47
Снегопад в Полтаве. Отменены рейсы автобусов: названы маршруты Фото: Полтаву накрыл снегопад (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Полтавской области из-за сильного снегопада отменили ряд автобусных маршрутов. Речь идет о 20 рейсах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Суспильне".

С центрального автовокзала в Полтаве сегодня не выехали автобусы в нескольких направлениях.

В частности, отменены рейсы в направлении Днепра, Глобино, Каменского, Кривого Рога и Кобеляк. Относительно последнего - планируют восстановить после обеда.

Насчет остального - пока не известно. Рейсы в сторону Лубен, Пирятина, Решетиловки и Лохвицы курсируют без изменений.

Напомним, на востоке Украины резкое похолодание и снегопады.

Отметим, непогода оставила без света 165 населенных пунктов в шести областях.

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Гидрометцентр Полтава
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