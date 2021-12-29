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Снігопад у Полтаві. Скасовано рейси автобусів: названо маршрути

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Полтава, Середа 29 грудня 2021 10:47
Снігопад у Полтаві. Скасовано рейси автобусів: названо маршрути Фото: Полтаву накрив снігопад (ДСНС)
Автор: Анастасія Рокитна

У Полтавській області через сильний снігопад скасували ряд автобусних маршрутів. Мова йде про 20 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".

Із центрального автовокзалу в Полтаві сьогодні не виїхали автобуси у кількох напрямках.

Зокрема, скасовані рейси в напрямку Дніпра, Глобиного, Кам'янського, Кривого Рогу та до Кобеляк. Щодо останнього планують відновити після обіду.

Щодо решти - поки не відомо. Рейси у сторону Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці курсують без змін.

Нагадаємо, на сході Україні різке похолодання та снігопади.

Зазначимо, негода залишила без світла 165 населених пунктів у шести областях.

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Гідрометцентр Полтава
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