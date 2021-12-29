Снігопад у Полтаві. Скасовано рейси автобусів: названо маршрути
Фото: Полтаву накрив снігопад (ДСНС)
У Полтавській області через сильний снігопад скасували ряд автобусних маршрутів. Мова йде про 20 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Суспільне".
Із центрального автовокзалу в Полтаві сьогодні не виїхали автобуси у кількох напрямках.
Зокрема, скасовані рейси в напрямку Дніпра, Глобиного, Кам'янського, Кривого Рогу та до Кобеляк. Щодо останнього планують відновити після обіду.
Щодо решти - поки не відомо. Рейси у сторону Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці курсують без змін.