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Снегопад в Нидерландах: отменили десятки авиарейсов и остановили поезда

Автор: Юлия Струк

В воскресенье в Нидерландах отменили многие рейсы из-за снегопада. Десятки рейсов в амстердамском аэропорту "Схипхол" отменили, задержаны или перенаправлены.

Об этом сообщает ресурс aviation24.be.

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Указано, что некоторое время утром ни один самолет не мог взлететь или приземлиться вообще.

При этом аэропорт "Эйндховен" сообщил о полной отмене всех рейсов до 07:00 понедельника. Входные рейсы перенаправили в аэропорт Кельн Бонн.

Кроме того, остановилось движение поездов. Нидерландская железная дорога информирует, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда ходить не будут. Также затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

По прогнозам синоптиков, 7 февраля на севере страны будет до -20.

Напомним, в понедельник, 8 февраля, в Украине прогнозируют сложные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильных снегопадах, метелях и гололеде. Украинцев просят не выходить из дому без особой надобности.

Как писало РБК-Украина, в результате схода ледника Нанда-Деви в штате Уттаракханд на севере Индии погибли по меньшей мере 10 человек. Еще больше 150 человек по состоянию на сейчас считаются пропавшими без вести.

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