Снегопад в Нидерландах: отменили десятки авиарейсов и остановили поезда

Указано, что некоторое время утром ни один самолет не мог взлететь или приземлиться вообще.

При этом аэропорт "Эйндховен" сообщил о полной отмене всех рейсов до 07:00 понедельника. Входные рейсы перенаправили в аэропорт Кельн Бонн.

Кроме того, остановилось движение поездов. Нидерландская железная дорога информирует, что из-за сильного снегопада по всей стране поезда ходить не будут. Также затруднено движение общественного транспорта. Автобусы ходят с задержками.

По прогнозам синоптиков, 7 февраля на севере страны будет до -20.