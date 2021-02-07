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Снігопад у Нідерландах: скасували десятки авіарейсів і зупинили потяги

Автор: Юлія Струк

У неділю в Нідерландах скасували багато рейсів через снігопад. Десятки рейсів в амстердамському аеропорту "Схіпхол" скасували, затримали або перенаправили.

Про це повідомляє ресурс aviation24.be.

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Вказано, що деякий час вранці жоден літак не міг злетіти або приземлитися взагалі.

При цьому аеропорт "Ейндховен" повідовив про повне скасування усіх рейсів до 07:00 понеділку. Вхідні рейси перенаправили до аеропорту Кельн Бонн.

Крім того, зупинився рух потягів. Нідерландська залізниця інформує, що через сильний снігопад по всій країні потяги не курсуватимуть. Також ускладнено рух громадського транспорту. Автобуси ходять із затримками.

За прогнозами синоптиків, 7 лютого на півночі країни буде до -20.

Нагадаємо, в понеділок, 8 лютого, в Україні прогнозують складні погодні умови. Синоптики попереджають про сильні снігопади, хуртовини і ожеледі. Українців просять не виходити з дому без особливої потреби.

Як писало РБК-Україна, в результаті сходу льодовика Нанда-Деві в штаті Уттаракханд на півночі Індії загинули щонайменше 10 осіб. Ще понад 150 осіб станом на зараз вважаються зниклими безвісти.

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Новини України НідерландиСнігопад
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