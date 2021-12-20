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Снегопад и мороз в Киеве продолжатся до 23 декабря: водителям и пешеходам дали рекомендации

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве сегодня ночью и до 23 декабря усилится мороз и продолжится снегопад, а на дорогах ожидается гололедица. В полиции водителям и пешеходам дали рекомендации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Правоохранители отметили, что по данным Укргидрометцентра в ночь на 21 и до 23 декабря в Киеве ожидается значительное снижение температуры и снег, а на дорогах - гололедица.

В полиции призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.

"Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запретных для этого местах, ведь ваши автомобили будут мешать расчищать дороги от снега", - добавили в полиции.

Рекомендации пешеходам

В условиях снегопада, усиления морозов и гололеда пешеходам правоохранители дали следующие рекомендации:

  • переходить дорогу только в установленных местах;
  • использовать светоотражающие элементы.

Правоохранители призвали всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и при необходимости обращаться в полицию.

Напомним, с 20 декабря в Киеве из-за усиливающихся морозов начали работу пункты обогрева.

Отметим, в Украине синоптики прогнозируют морозы до -18 градусов.

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