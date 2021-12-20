Снегопад и мороз в Киеве продолжатся до 23 декабря: водителям и пешеходам дали рекомендации
В Киеве сегодня ночью и до 23 декабря усилится мороз и продолжится снегопад, а на дорогах ожидается гололедица. В полиции водителям и пешеходам дали рекомендации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
Правоохранители отметили, что по данным Укргидрометцентра в ночь на 21 и до 23 декабря в Киеве ожидается значительное снижение температуры и снег, а на дорогах - гололедица.
В полиции призвали водителей быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения.
"Не паркуйте автомобили на обочинах дорог и в запретных для этого местах, ведь ваши автомобили будут мешать расчищать дороги от снега", - добавили в полиции.
Рекомендации пешеходам
В условиях снегопада, усиления морозов и гололеда пешеходам правоохранители дали следующие рекомендации:
- переходить дорогу только в установленных местах;
- использовать светоотражающие элементы.
Правоохранители призвали всех участников дорожного движения быть внимательными, осторожными и при необходимости обращаться в полицию.
Напомним, с 20 декабря в Киеве из-за усиливающихся морозов начали работу пункты обогрева.
Отметим, в Украине синоптики прогнозируют морозы до -18 градусов.