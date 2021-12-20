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Снегопад в Киеве: в столичном метро образовались очереди

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 18:35
Снегопад в Киеве: в столичном метро образовались очереди Фото: в метро Киева из-за снегопада образовались очереди (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В метро Киева вечером 20 декабря образовались очереди. Люди вынуждены спуститься в подземку из-за взлетевших цен на такси.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Столпотворение замечено на станции метро "Политехнический институт". Здесь люди вынуждены ждать в вестибюле, чтобы попасть на платформу.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других станциях столичной подземки.

Снегопад в Киеве: в столичном метро образовались очередиФото: очередь на станции метро "Политехнический институт" (РКБ-Украина)

Напомним, сегодня вечером, 20 декабря, в Киеве начался сильный снегопад, который парализовал движение транспорта в столице. Из-за этого службы такси подняли цены.

Отметим, из-за сильного снегопада и гололеда Киев вечером 20 декабря остановился в пробках.

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