Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов
Сегодня, 20 декабря вечером в Киеве общественный транспорт курсирует с опозданием. Причиной тому являются, в частности, снегопады и гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".
Автобусы
Так, из-за ухудшения погоды задерживается движение автобусов №31 по улице Нагорная. На место направлена ответственная служба города.
Кроме того, задерживается движение автобусов №114 по ул. Крещатик в направлении ул. Милославская по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Трамваи
Задерживается движение трамваев № 8, 29 по ул. Ялтинская - ул. Новодарницкая по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.
Троллейбусы
Курсируют с опозданием троллейбусы № 22, 30, 42 по направлению Чоколовский бульвар - ул. Уманская в направлении Севастопольской площади.
Также задерживается движение троллейбусов № 22, 27, 30, 42 по ул. Гетьмана - Шулявский путепровод в направлении м. Почайная.
Как пишут местные СМИ, на улице Вадима Гетьмана и в сторону метро "Шулявская" остановились почти все троллейбусы.
"На Вадима Гетьмана в сторону Шулявки стали почти все троллейбусы. Из-за гололеда коммунальный транспорт не может подняться на путепровод", - говорится в сообщении.
Работа спецтехники
По словам мэра города Виталия Кличко, сейчас около 300 авто спецтехники КК "Киевавтодор" работают на улицах столицы.
"Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары", - рассказал Кличко.
Напомним, сегодня в метро столицы вечером 20 декабря образовались очереди. Люди вынуждены спуститься в подземку из-за резкого роста цен на такси.
Добавим, сегодня из-за сильного снегопада и гололеда Киев вечером 20 декабря остановился в пробках.