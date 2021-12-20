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Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 19:36
Снегопад в Киеве. Общественный транспорт задерживается: список рейсов Фото: транспорт в Киеве 20 декабря курсирует с опозданием из-за непогоды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 20 декабря вечером в Киеве общественный транспорт курсирует с опозданием. Причиной тому являются, в частности, снегопады и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс".

Автобусы

Так, из-за ухудшения погоды задерживается движение автобусов №31 по улице Нагорная. На место направлена ответственная служба города.

Кроме того, задерживается движение автобусов №114 по ул. Крещатик в направлении ул. Милославская по причине ДТП. На место вызвана полиция.

Трамваи

Задерживается движение трамваев № 8, 29 по ул. Ялтинская - ул. Новодарницкая по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Троллейбусы

Курсируют с опозданием троллейбусы № 22, 30, 42 по направлению Чоколовский бульвар - ул. Уманская в направлении Севастопольской площади.

Также задерживается движение троллейбусов № 22, 27, 30, 42 по ул. Гетьмана - Шулявский путепровод в направлении м. Почайная.

Как пишут местные СМИ, на улице Вадима Гетьмана и в сторону метро "Шулявская" остановились почти все троллейбусы.

"На Вадима Гетьмана в сторону Шулявки стали почти все троллейбусы. Из-за гололеда коммунальный транспорт не может подняться на путепровод", - говорится в сообщении.

Работа спецтехники

По словам мэра города Виталия Кличко, сейчас около 300 авто спецтехники КК "Киевавтодор" работают на улицах столицы.

"Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, улицы из брусчатки, мосты, тротуары", - рассказал Кличко.

Напомним, сегодня в метро столицы вечером 20 декабря образовались очереди. Люди вынуждены спуститься в подземку из-за резкого роста цен на такси.

Добавим, сегодня из-за сильного снегопада и гололеда Киев вечером 20 декабря остановился в пробках.

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