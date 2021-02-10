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Снегопад, дождь и мороз до -14: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

В среду, 10 февраля, в большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде дождя и снега. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -7 до +13 градусов, а ночью в северных и некоторых центральных областях ударят сильные морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на севере, а также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской областях - снежно. В Черновицкой, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет идти мокрый снег. Дожди сегодня укроют только Днепропетровскую, Запорожскую области и Крым.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -5 до +4, а ночью она будет составлять от -6 до +2.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от -7 до +5, а ночью от -14 до +2.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от +2 до +13. Ночью она будет в пределах -2 +7.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снегопад. Температура воздуха днем составит от -7 до -3 градусов, а ночью от -12 до -7.

Напомним, погода в Украине скоро изменится с приходом антициклона. Активная фаза осадков прекратится, будет солнечно, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега.

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