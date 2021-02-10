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Снігопад, дощ та мороз до -14: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

У середу, 10 лютого, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. Вдень температура повітря в країні коливатиметься від -7 до +13 градусів, а вночі у північних та деяких центральних областях вдарять сильні морози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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Прогноз у всіх областях

Таким чином, сьогодні на півночі, а також у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській областях - сніжно. У Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде йти мокрий сніг. Дощі сьогодні вкриють лише Дніпропетровську, Запорізьку області та Крим.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -5 до +4, а вночі вона буде становити від -6 до +2.

У центральних та південних областях температура повітря вдень спостерігатиметься від -7 до +5, а вночі від -14 до +2.

У східних та південних регіонах температура вдень коливатиметься від +2 до +13. Вночі вона буде в межах -2 +7.

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні буде снігопад. Температура повітря вдень становитиме від -7 до -3 градусів, а вночі від -12 до -7.

Нагадаємо, погода в Україні скоро зміниться з приходом антициклону. Активна фаза опадів припиниться, буде сонячно, але при цьому з дуже сильними морозами. Місцями температура буде знижуватися до -25 градусів і навіть нижче.

Також РБК-Україна писало, що у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу.

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