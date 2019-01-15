Где снегом накроет, а где заметет: прогноз погоды на 15 января

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптики рассказали, в каких областях ждать сильных снегопадов

В Украине во вторник, 15 января, будет облачно с прояснениями, синоптики предупредили об осадках преимущественно в виде мокрого снега. Об этом говорится в сообщении Gismeteo.

Впрочем, жителям Донецкой и Луганской областей погода приготовила не снежную морось, а обильные снегопады. На Юге же небо "подарит" снег с дождем.

На Западе в ночное время столбики термометров покажут от -10 до -5 градусов, днем температура поднимется до −4... −2 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В центральных и северных регионах в темное время суток будет около -7... -6 градусов, в дневное время температура будет варьироваться от -3 до нуля градусов.

На Востоке страны ночью температура воздуха составит от -7 до +1 градуса, а днем воздух прогреется до +1... +3 градусов.

Жителям южных областей термометры "расскажут" о -6... -4 градусов в ночное время, а днем температура воздуха составит от нуля до +2 градусов.

В столице 15 января пройдет небольшой снег в темное время суток, днем существенные осадки не ожидаются. Киевлянам стоит готовиться к ветренной погоде, есть большая вероятность и метелей. Водителям на дорогах да и пешеходам лучше быть внимательнее - местами будет гололедица.

В Киеве температура воздуха в течение суток составит от -4 до -2 градусов.

Фото: Погода (РБК-Украина)

Напомним, согласно прогнозам синоптиков, в Украине в течение этой недели будет контрастная погода - мороз, оттепель и последующее похолодание.

Как сообщалось ранее, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Также мы писали о том, что украинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за магнитных бурь.

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Видео: РБК-Украина