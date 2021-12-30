Без снега и морозно: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 30 декабря в Украине без существенных осадков. Морозная погода все еще продержится, местами до -13.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на дорогах большинства областей удержится гололедица. В Запорожской области - местами гололед, в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей - сильный гололед. Ветер переменных направлений, слабый.
Температура воздуха будет составлять:
Сегодня в столице без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -1 -3 градуса, ночью -6 -8.
Напомним, в Украину идет потепление. Синоптики рассказали, когда ожидать повышения температуры.