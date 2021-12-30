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Без снега и морозно: какой будет погода в Украине сегодня

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 декабря в Украине без существенных осадков. Морозная погода все еще продержится, местами до -13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на дорогах большинства областей удержится гололедица. В Запорожской области - местами гололед, в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей - сильный гололед. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха будет составлять:

  • в западных областях днем от -1 до +4 днем, а ночью 0 -8 градусов;
  • на севере страны -3 -5 градусов днем, -6 -9 ночью;
  • в восточных областях -2 -6 днем, ночью -7 -11 градусов;
  • на юге страны днем -2 -6 градусов, а ночью -6 -13;
  • в центральных областях -3 -5 днем, ночью -7 -11 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -1 -3 градуса, ночью -6 -8.

Напомним, в Украину идет потепление. Синоптики рассказали, когда ожидать повышения температуры.

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ГидрометцентрПогода в Украине