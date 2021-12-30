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Без снігу та морозно: якою буде погода в Україні сьогодні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 грудня в Україні без істотних опадів. Морозна погода все ще утримається, місцями до -13.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні на дорогах більшості областей утримається ожеледиця. В Запорізькій області - місцями ожеледь, в окремих районах Миколаївської та Донецької областей - сильна ожеледь. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Температура повітря складатиме:

  • у західних областях вдень від -1 до +4 вдень, а вночі 0 -8 градусів;
  • на півночі країни -3 -5 градусів вдень, -6 -9 вночі;
  • у східних областях -2 -6 вдень, вночі -7 -11 градусів;
  • на півдні країни вдень -2 -6 градусів, а вночі -6 -13;
  • у центральних областях -3 -5 вдень, вночі -7 -11 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів. Температура повітря вдень складатиме -1 -3 градуси, вночі -6 -8.

Нагадаємо, в Україну йде потепління. Синоптики розповіли, коли очікувати підвищення температури.

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