Без снігу та морозно: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 30 грудня в Україні без істотних опадів. Морозна погода все ще утримається, місцями до -13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні на дорогах більшості областей утримається ожеледиця. В Запорізькій області - місцями ожеледь, в окремих районах Миколаївської та Донецької областей - сильна ожеледь. Вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура повітря складатиме:
Сьогодні в столиці без істотних опадів. Температура повітря вдень складатиме -1 -3 градуси, вночі -6 -8.
Нагадаємо, в Україну йде потепління. Синоптики розповіли, коли очікувати підвищення температури.