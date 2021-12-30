Без снега и морозно: какой будет погода в Украине сегодня

Сегодня, 30 декабря в Украине без существенных осадков. Морозная погода все еще продержится, местами до -13.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня на дорогах большинства областей удержится гололедица. В Запорожской области - местами гололед, в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей - сильный гололед. Ветер переменных направлений, слабый.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях днем от -1 до +4 днем, а ночью 0 -8 градусов;

на севере страны -3 -5 градусов днем, -6 -9 ночью;

в восточных областях -2 -6 днем, ночью -7 -11 градусов;

на юге страны днем -2 -6 градусов, а ночью -6 -13;

в центральных областях -3 -5 днем, ночью -7 -11 градусов.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. Температура воздуха днем составит -1 -3 градуса, ночью -6 -8.