Без снігу та морозно: якою буде погода в Україні сьогодні
Фото: 30 грудня в Україні без опадів та морозно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 30 грудня в Україні без істотних опадів. Морозна погода все ще утримається, місцями до -13.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні на дорогах більшості областей утримається ожеледиця. В Запорізькій області - місцями ожеледь, в окремих районах Миколаївської та Донецької областей - сильна ожеледь. Вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень від -1 до +4 вдень, а вночі 0 -8 градусів;
- на півночі країни -3 -5 градусів вдень, -6 -9 вночі;
- у східних областях -2 -6 вдень, вночі -7 -11 градусів;
- на півдні країни вдень -2 -6 градусів, а вночі -6 -13;
- у центральних областях -3 -5 вдень, вночі -7 -11 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без істотних опадів. Температура повітря вдень складатиме -1 -3 градуси, вночі -6 -8.
Нагадаємо, в Україну йде потепління. Синоптики розповіли, коли очікувати підвищення температури.