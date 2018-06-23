Из-за снега в Карпатах за сопровождением к спасателям обратились 35 туристов, - ГСЧС

Ночью в Карпатах выпал снег

Из-за снега в Карпатах за сопровождением к спасателям обратилась группа туристов из 35 человек, из которых 27 детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"В шесть утра 23 июня в оперативно-спасательную службу ГСЧС поступило сообщение о том, что в связи с понижением температуры и выпадением мокрого снега на высокогорье группа туристов из 35 человек (из них 27 детей) требует сопровождения с горы Близница Раховского района до села Белин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, к спасательной операции привлечены 7 сотрудников управления ГСЧС в Закарпатской области и 4 единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах из-за снега и резкого понижения температуры эвакуируют детский лагерь.