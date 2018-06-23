Через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулися 35 туристів, - ДСНС

Вночі в Карпатах випав сніг

Через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулася група туристів з 35 осіб, з яких 27 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О шостій ранку 23 червня до оперативно-рятувальної служби ДСНС надійшло повідомлення про те, що в зв’язку з пониженням температури та випаданням мокрого снігу на високогір’ї група туристів з 35 осіб (з них 27 дітей) потребує супроводу з гори Близниця Рахівського району до села Білин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до рятувальної операції залучено 7 співробітників управління ДСНС у Закарпатській області та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах через сніг та різке пониження температури евакуюють дитячий табір.