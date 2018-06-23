Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулися 35 туристів, - ДСНС

НовиниНадзвичайні події    23.06.2018 - 10:33
Фото: сніг в Карпатах (moskal.in.ua)
Фото: сніг в Карпатах (moskal.in.ua)

Вночі в Карпатах випав сніг

Через сніг в Карпатах за супроводом до рятувальників звернулася група туристів з 35 осіб, з яких 27 дітей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"О шостій ранку 23 червня до оперативно-рятувальної служби ДСНС надійшло повідомлення про те, що в зв’язку з пониженням температури та випаданням мокрого снігу на високогір’ї група туристів з 35 осіб (з них 27 дітей) потребує супроводу з гори Близниця Рахівського району до села Білин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до рятувальної операції залучено 7 співробітників управління ДСНС у Закарпатській області та 4 одиниці техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Карпатах через сніг та різке пониження температури евакуюють дитячий табір.

Евакуація дитячого табору на Закарпатті: Москаль повідомив подробиці Погода на сьогодні: в Україні дощі, температура до +33
Теги публікації: снег, Карпаты, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся