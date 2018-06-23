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Интервью

В Карпатах из-за снега эвакуируют детский лагерь

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 10:05
Фото: снег в Карпатах (moskal.in.ua)
Фото: снег в Карпатах (moskal.in.ua)

В Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег

В Карпатах из-за снега и резкого понижения температуры эвакуируют детский лагерь. Об этом сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Так, по информации Москаля, в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. В частности, у горы Близница на горнолыжном курорте Драгобрат слой снега достиг в несколько сантиметров толщиной.

"В этой местности оказался детский палаточный лагерь, в котором отдыхают 27 детей. На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района", - сообщил он.

По словам Москаля, по состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье Карпат составляет около 1 градуса тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 23 июня 2018 года, ожидаются грозы и шквалы до 17-22 м/с, местами град.

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Теги публикации: снег, Карпаты, Закарпатская область  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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