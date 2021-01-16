Снег на западе и до -18 мороза: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 16 января, в шести западных областях будет идти снег. Днем в Украине ожидаются сильные морозы до -14 градусов, а ночью в нескольких регионах температура воздуха опустится до -18.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет снежно. В Ровенской, Черновицкой областях и в Крыму ожидается переменная облачность. На остальной территории Украины погода будет ясной и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от -14 до -9, а ночью от -18 до -13.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -14 до -9, а ночью от -18 до -14 градусов.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем покажут -13 -5 градусов, а ночью их показатели будут в пределах -15 -8.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня сухо и солнечно. Температура воздуха будет колебаться от -15 до -11, а ночью от -22 до -14.

Напомним, на выходные в Украине усилятся морозы. Кроме того, в воскресенье синоптики прогнозируют снег в западных областях.

Также сообщалось, что в Украине на перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега.