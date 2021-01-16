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Сніг на заході та до -18 морозу: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Субота 16 січня 2021 10:00
Сніг на заході та до -18 морозу: прогноз погоди на сьогодні
Фото: погода в Україні (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 16 січня, у шести західних областях буде йти сніг. Вдень в Україні очікуються сильні морози до -14 градусів, а вночі у декількох регіонах температура повітря опуститься до -18.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні у Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській та Хмельницькій областях буде сніжно. У Рівненській, Чернівецькій областях та в Криму очікується мінлива хмарність. На решті території України погода буде ясною та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень буде від -14 до -9, а вночі від -18 до -13.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від -14 до -9, а вночі від -18 до -14 градусів.

У східних та південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть -13 -5 градусів, а вночі їх показники будуть в межах -15 -8.

Сніг на заході та до -18 морозу: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні сухо та сонячно. Температура повітря коливатиметься від -15 до -11, а вночі від -22 до -14.

Сніг на заході та до -18 морозу: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, на вихідні в Україні посиляться морози. Крім того, в неділю синоптики прогнозують сніг у західних областях.

Також повідомлялось, що в Україні на перевальних ділянках випало від 10 до 35 сантиметрів снігу.

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