Снег на юге и западе и до -14 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

В понедельник, 27 декабря, в западных и южных регионах ожидаются осадки в виде снега. При этом ночью температура воздуха опуститься до -14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра ночью в южных областях ожидается снег с дождем, при этом на остальной территории Украины будет без осадков. Однако днем на западе и юге прогнозируется снег, в остальных регионах без осадков.

Синоптики также прогнозируется сильный ветер до 3-8 м/с.

На западе температура воздуха ночью опустится до -4 -13 градусов, а днем ожидается -5 +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до -11 градусов, а днем от -3 до -5.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -12 -14 градусов, а днем температура воздуха составит от -6 до -8 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -1 до -5, а днем -3 +3.

В центре страны температура воздуха опустится до -9 -11 градусов, а днем будет колебаться от -3 до -5.

Погода в Киеве

В понедельник ночью и днем в столице будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 3 до 8 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью опуститься до -10 -12 градусов, а днем составит от -4 до -6.