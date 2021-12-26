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Снег на юге и западе и до -14 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

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Воскресенье 26 декабря 2021 20:00
Снег на юге и западе и до -14 градусов ночью: прогноз погоды на завтра Фото: на юге и западе Украины 27 декабря ожидается снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 27 декабря, в западных и южных регионах ожидаются осадки в виде снега. При этом ночью температура воздуха опуститься до -14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра ночью в южных областях ожидается снег с дождем, при этом на остальной территории Украины будет без осадков. Однако днем на западе и юге прогнозируется снег, в остальных регионах без осадков.

Синоптики также прогнозируется сильный ветер до 3-8 м/с.

На западе температура воздуха ночью опустится до -4 -13 градусов, а днем ожидается -5 +1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -8 до -11 градусов, а днем от -3 до -5.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -12 -14 градусов, а днем температура воздуха составит от -6 до -8 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от -1 до -5, а днем -3 +3.

В центре страны температура воздуха опустится до -9 -11 градусов, а днем будет колебаться от -3 до -5.

Снег на юге и западе и до -14 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

В понедельник ночью и днем в столице будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 3 до 8 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью опуститься до -10 -12 градусов, а днем составит от -4 до -6.

Снег на юге и западе и до -14 градусов ночью: прогноз погоды на завтра

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