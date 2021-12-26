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Сніг на півдні і заході і до -14 градусів вночі: прогноз погоди на завтра

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Неділя 26 грудня 2021 20:00
Сніг на півдні і заході і до -14 градусів вночі: прогноз погоди на завтра Фото: на півдні і заході України 27 грудня очікується сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 грудня, в західних і південних регіонах очікуються опади у вигляді снігу. При цьому вночі температура повітря опуститися до -14 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра вночі в південних областях очікується сніг з дощем, при цьому на решті території України буде без опадів. Однак вдень на заході і півдні прогнозується сніг, в інших регіонах без опадів.

Синоптики також прогнозується сильний вітер до 3-8 м/с.

На заході температура повітря вночі опуститься до -4 -13 градусів, а вдень очікується -5 +1 градусів. На півночі температура повітря вночі коливатиметься від -8 до -11 градусів, а вдень від -3 до -5.

У східних областях вночі стовпчик термометра опуститься до -12 -14 градусів, а вдень температура повітря складе від -6 до -8 градусів. На півдні температура вночі коливатиметься від -1 до -5, а вдень -3 +3.

У центрі країни температура повітря опуститься до -9 -11 градусів, а вдень коливатиметься від -3 до -5.

Сніг на півдні і заході і до -14 градусів вночі: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У понеділок вночі та вдень у столиці буде без опадів. Також очікується сильний вітер від 3 до 8 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі опуститися до -10 -12 градусів, а вдень складе від -4 до -6.

Сніг на півдні і заході і до -14 градусів вночі: прогноз погоди на завтра

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