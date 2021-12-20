Снег по всей Украине и ночные морозы: погода на сегодня

Погода в Украине 20 декабря будет снежной, осадки ожидаются почти по всей стране. Ночью ожидаются морозы до -3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр .

Погода в регионах

На западе Украины сегодня ожидается снег, днем от -2 до +3, ночью от 0 до -3, теплее всего будет в Закарпатской области. На севере тоже выпадет снег, днем от 0 до -2, ночью от 0 до -3.

В центральной части прогнозируется снег с дождем, днем от -1 до +1, ночью от -2 до +1. На востоке днем от -1 до +1, ночью от -2 до +1.

На юге снег с дожем, в Одесской области без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +4. В Крыму днем от +2 до +4, ночью от 0 до +2.

Фото: погода в регионах

Погода в Киеве

В столице сегодня ночью и днем ожидается снег, днем от 0 до -2, ночью от 0 до -2. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Фото: погода в Киеве