На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением

Погода в Украине завтра, 20 декабря, будет способствовать гололедице на дорогах. В связи с этим есть угроза проблем с движением на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве, гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении. Также водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.