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На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением

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Воскресенье 19 декабря 2021 14:22
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением Фото: на дорогах ожидается гололедица (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Погода в Украине завтра, 20 декабря, будет способствовать гололедице на дорогах. В связи с этим есть угроза проблем с движением на отдельных участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве, гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале следующей неделе погода в Украине резко ухудшится, а в восточных областях ночью температура опустится до -19 градусов.

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На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
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