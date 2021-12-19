На дорогах Украины завтра будет гололедица, возможны проблемы с движением
Фото: на дорогах ожидается гололедица (Виталий Носач/РБК-Украина)
Погода в Украине завтра, 20 декабря, будет способствовать гололедице на дорогах. В связи с этим есть угроза проблем с движением на отдельных участках.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве, гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Также водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Напомним, ранее сообщалось, что в начале следующей неделе погода в Украине резко ухудшится, а в восточных областях ночью температура опустится до -19 градусов.