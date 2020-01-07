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Сніг на сході і похолодання до +1: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     07.01.2020 - 09:22
Сніг на сході і похолодання до +1: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях вдень 0+3, а вночі -4-6

Погода в Україні 7 січня: очікується хмарність у західних областях та мінлива хмарність - у східних. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях вдень 0+3, а вночі -4-6. Зокрема, у Чернівецькій області вночі -9-11. На півночі та в центрі вдень -1+1, а вночі -3-5.

На сході країни сьогодні сніг. Вдень -1-2, вночі -1-3. У південних областях хмарно. Вдень -1+1, а вночі -1-3.

Сніг на сході і похолодання до +1: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні хмарно. Вдень -1+1, а вночі -3-5.

Сніг на сході і похолодання до +1: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджала місцевих жителів і туристів про небезпеку сходження снігових лавин.

Додамо, в західних областях України 5 січня було оголошено штормове попередження. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відзначали, що очікується посилення вітру до 20 м/с.

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