Снег в центре и на востоке и до +7 тепла: прогноз погоды на сегодня

В Украине в среду, 24 марта, непогода переместится с запада на восток, где ожидает снег с дождем. Средняя температура днем в стране составит +4 градуса.
На западе страны будет сухая, временами солнечная погода. Температура воздуха составит +3+6 градусов днем, на Закарпатье +5+7, ночью -4-7, во Львовской области до -8 градусов. В центральных, южных и восточных регионах ожидается снег с дождем. Столбики термометров покажут на севере страны +3+5 градусов днем, ночью -1-4, в центральных и восточных регионах +2+5 градусов днем и до -4 ночью, в южных областях +3+6 днем и -1-4 ночью.
В столице в среду сухо. Температура воздуха днем прогреется до +4+6 градусов, ночью -1-3.
Отметим, согласно прогнозам синоптиков, до конца марта ожидаются скачки температуры воздуха, но в последние числа месяца ожидается пиковое потепление.
Напомним, вчера в 11 регионах Украины наблюдались снегопады. Местами выпало до 4 сантиметров снега.
При этом в Киеве днями объявляли штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.