Снег, сильный ветер и потепление до +12: прогноз погоды на завтра

В четверг, 2 декабря, почти по всей территории Украины ожидается снег, а также сильный ветер. При этом температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Погода в Украине

Завтра в западных, центральных и северных областях ожидается снег, при этом в остальных регионах без осадков. Также по всей территории страны прогнозируют сильный ветер до 7-12 м/с.

В западных областях температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +4 градусов, а днем от +6 до +9. В северных регионах прогнозируют ночью от -3 до -1, а днем +3 +5. При этом в восточных областях температура ночью опуститься от -4 до -2, а днем поднимется до +3 +6 градусов.

На юге Украины температура воздуха ночью будет колебаться от -2 до +5, а днем от +9 до +12. В центральных областях прогнозируют ночью от -3 до -1, а днем +5 +7.

Погода в Киеве

В четверг ночью в столице ожидается снег, однако днем будет без осадков. Также ожидается сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью составит от -3 до -1, а днем +5 +7.