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Сніг, сильний вітер і потепління до +12: прогноз погоди на завтра

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Середа 01 грудня 2021 20:00
Сніг, сильний вітер і потепління до +12: прогноз погоди на завтра Фото: в Україні 2 грудня очікується сніг і сильний вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 2 грудня, майже по всій території України очікується сніг, а також сильний вітер. При цьому температура повітря підніметься до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра в західних, центральних і північних областях очікується сніг, при цьому в інших регіонах без опадів. Також по всій території країни прогнозують сильний вітер до 7-12 м/с.

У західних областях температура повітря вночі коливатиметься від -1 до +4 градусів, а вдень від +6 до +9. У північних регіонах прогнозують вночі від -3 до -1, а вдень +3 +5. При цьому в східних областях температура вночі опуститися від -4 до -2, а вдень підніметься до +3 +6 градусів.

На півдні України температура повітря вночі коливатиметься від -2 до +5, а вдень від +9 до +12. У центральних областях прогнозують вночі від -3 до -1, а вдень +5 +7.

Сніг, сильний вітер і потепління до +12: прогноз погоди на завтра

Погода в Києві

У четвер вночі в столиці очікується сніг, проте вдень буде без опадів. Також очікується сильний вітер від 7 до 12 метрів на секунду.

Температура повітря в Києві вночі становитиме від -3 до -1, а вдень +5 +7.

Сніг, сильний вітер і потепління до +12: прогноз погоди на завтра

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