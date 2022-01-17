Снег, штормовой ветер и похолодание. Синоптики предупредили о непогоде

Завтра в большинстве областей Украины на погодные условия все еще будут влиять северные циклоны. Погода ожидается облачная и влажная.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Укргидрометцентр .

Осадки будут выпадать в виде снега и мокрого снега. В течение следующих суток, порывистый северо-западный ветер все еще удержится в Украине, порывы будут достигать значений 15-20 м/с. Температурные изменения еще завтра будут незначительными, а вот 19 января немного похолодает.

Если поподробнее, завтра будет облачно. На большей части территории страны небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью -2-7 мороза, днем от -4 мороза до +1 тепла; на крайнем юге и востоке страны в течение суток около 0; в Карпатах ночью -8-13, днем -4-9 мороза.